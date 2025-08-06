Siirt'te Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Siirt'te Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
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Siirt'in Eruh ilçesinde bir ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SİİRT'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BOP 181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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