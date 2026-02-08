Siirt'te taşlı sopalı kavga: 15 yaralı, 10 gözaltı
Siirt'in Sarıtepe köyünde iki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. 15 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı olayın ardından 10 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te merkez ilçeye bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
15 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kavgada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
10 KİŞİYE GÖZALTI
Öte yandan jandarma ekiplerince, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel