Siirt'te Sopalı Saldırıya Uğrayan Genç İçin 3 Şüpheli Tutuklandı

Siirt'te bir kafede oturan 18 yaşındaki M.Y.F., sopalı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta bir kafede oturan 18 yaşındaki M.Y.F. sopalı saldırıya uğradı.

Aldığı darbe sonucu yaralanan genç, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis, şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda M.T. ve M.K. ile yaşı küçük şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

