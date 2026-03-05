Haberler

Siirt'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, Elmadalı köyünde çıkan bir tartışma sonrası yaşandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Elmadalı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Naci Adıgeçen
