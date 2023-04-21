Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Güncel Haberler

Siirt'te şiddetli rüzgar seralara zarar verdiSİİRT Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı seralar hasar gördü.

Siirt'te şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

SİİRT Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı seralar hasar gördü.

Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar seralarda hasara yol açtı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle naylon örtüleri yırtılan seradaki fideler ve demirler zarar gördü. Öte yandan Pervari ilçesinde kuvvetli rüzgar baz istasyonu direğinin devrilmesine neden olurken, ekipler sahada çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Güncel

Baykan Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title