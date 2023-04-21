Siirt'te şiddetli rüzgar seralara zarar verdiSİİRT Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı seralar hasar gördü.

Siirt'te şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

SİİRT Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bazı seralar hasar gördü.

Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar seralarda hasara yol açtı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle naylon örtüleri yırtılan seradaki fideler ve demirler zarar gördü. Öte yandan Pervari ilçesinde kuvvetli rüzgar baz istasyonu direğinin devrilmesine neden olurken, ekipler sahada çalışma başlattı.