Siirt'te Şiddetli Rüzgar, Ağaçlar ve Otobüs Duraklarını Devrildi
Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde otobüs durakları ve ağaçları devirirken, bazı apartmanların çatılarını da uçurdu. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen bu durum, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.
SİİRT'te, kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı ile ağaçlar devrildi, apartmanların çatıları uçtu.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde belediyeye ait bir otobüsü durağı ve ağaçlar, araçların üzerine devrilirken, bazı apartmanların da çatıları uçtu.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel