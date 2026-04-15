Siirt'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, eşi ve çocuklarını araçtan çıkararak güvenli bir şekilde kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mahmut G.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkeze bağlı Kalender köyü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtaki eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz