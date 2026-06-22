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Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı
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Siirt-Şirvan kara yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı.

Siirt-Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında N.G'nin kullandığı 06 HPB 04 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.???????

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.???????

Ekiplerin çalışmalarıyla söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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