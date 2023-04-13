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Siirt'te şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar verildi

Siirt'te şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar verildi

Güncel Haberler

Siirt'te şehit aileleri, gazi ve depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Siirt'te şehit aileleri, gazi ve depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit aileleri, gazi ve depremzedelere yönelik iftar verildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, bir araya geldiği şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi.

Programda, şehitler için dua edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Siirt Güncel Haberler

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