Haberler

Siirt'te Pervari-Doğan-Çemikare Yolu Ulaşıma Açıldı

Siirt'te Pervari-Doğan-Çemikare Yolu Ulaşıma Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te yapımı tamamlanan 10,2 kilometrelik Pervari-Doğan-Çemikare yolu, çift kat sathi kaplama ve sanat yapılarıyla ulaşıma açıldı. Vali Kemal Kızılkaya, yolun güvenli ve konforlu hale geldiğini, bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Siirt'te yapımı tamamlanan Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari-Doğan-Çemikare yolu güzergahındaki 10,2 kilometrelik çift kat sathi kaplama ile 1 kilometrelik sanat yapısı tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, tamamlanan yolun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Yolun ulaşım açısından daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini ifade eden Kızılkaya, ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine ve üreticilerin ürünlerini daha kolay ulaştırmasına da katkı sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia

GKRY'de hapiste: Sosyal medya fenomenin medet umduğu isimler bomba
Sao Paulo FC'nin takım otobüsünde 86 kilo esrar yakalandı

Tam 86 kilo! Takım otobüsünden çıkana bakın
Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi

Türkiye'de çok nadir görülen avcı o ilimizde ortaya çıktı
Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı

Yeni adresi şaşırttı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti

İBB yetkilisinin acı sonu: Japonya uçağında hayata veda etti