Siirt'te Pervari-Doğan-Çemikare Yolu Ulaşıma Açıldı
Siirt'te yapımı tamamlanan 10,2 kilometrelik Pervari-Doğan-Çemikare yolu, çift kat sathi kaplama ve sanat yapılarıyla ulaşıma açıldı. Vali Kemal Kızılkaya, yolun güvenli ve konforlu hale geldiğini, bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Siirt'te yapımı tamamlanan Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari-Doğan-Çemikare yolu güzergahındaki 10,2 kilometrelik çift kat sathi kaplama ile 1 kilometrelik sanat yapısı tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, tamamlanan yolun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.
Yolun ulaşım açısından daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini ifade eden Kızılkaya, ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine ve üreticilerin ürünlerini daha kolay ulaştırmasına da katkı sunulduğunu kaydetti.