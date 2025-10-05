Haberler

Siirt'te Park Halindeki Motosiklet Yandı

Siirt'in Veyselkarani Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Merkez Veyselkarani Mahallesi'nde park halindeki 56 ABC 417 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
