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Siirt'te Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı 2 genç hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı 2 genç hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan K.C. (22) ile Y.C'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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