Siirt'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

SİİRT'te, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ve motosiklet, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Harun Y. ve Ömer Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,