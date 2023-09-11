Siirt'te Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı
Siirt Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Siirt Kurtalan karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT