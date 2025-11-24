Siirt'te Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Siirt'in Eruh ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eruh ilçesinin Görendoruk köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, M.Y, A.Y, C.Y. ve Z.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.???????
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel