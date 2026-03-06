Haberler

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Güncelleme:
Siirt'te meydana gelen kazada bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek toplam 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt–Batman kara yolu Şenköy köyü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

