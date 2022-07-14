Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 73 AAD 034 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çakıllı köyü mevkisinde F.B'nin kullandığı 17 AF 306 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi ile Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Fecri Barlık - Güncel Güncel Haberler

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