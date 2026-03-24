Siirt'te nevruz konulu konferans düzenlendi

Siirt'te Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde nevruz konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta, nevruzun anlamı ve kültürel önemi ele alındı.

Siirt'te nevruz konulu konferans gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesinde nevruz konulu konferans düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, nevruzun tabiatın uyanışıyla birlikte umudu, sevgiyi ve hoşgörüyü simgeleyen binlerce yıllık kardeşlik ve dayanışma geleneği olduğunu belirtti.

Siirt'in farklı kültürlerin bir arada huzur içinde yaşadığı bir kardeşlik şehri olduğunu anlatan Genç, nevruzun birlik ve beraberliği güçlendirdiğini kaydetti.

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tayanç da nevruzun tarihsel gelişimini ele aldı, doğa ile insan arasındaki bağı anlattı.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
