29 küçükbaşın karın boşluğuna gizlenmiş 54,6 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

29 küçükbaşın karın boşluğuna gizlenmiş 54,6 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te yapılan operasyonda 29 küçükbaş hayvanın karın boşluğuna gizlenmiş 54,6 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini ve iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te 29 küçükbaşların karın boşluğuna gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri tespit edildi. İncelemeler sonucu 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi. R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

