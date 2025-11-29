Haberler

Siirt'te Maden İşçilerini Taşıyan Midibüs Uçuruma Yuvarlandı: 15 Yaralı

Siirt'te Maden İşçilerini Taşıyan Midibüs Uçuruma Yuvarlandı: 15 Yaralı
Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan bir midibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, 01.20 sıralarında Maden Köyü yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. 34 DKK 706 plakalı maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı işçiler, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaza yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Midibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
