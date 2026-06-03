Kurtalan'da kronik kulak rahatsızlığından bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Siirt'in Kurtalan Devlet Hastanesi'nde kronik kulak rahatsızlığından bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada, kronik östaki tüpü disfonksiyonu (orta kulağı geniz bölgesine bağlayan östaki tüpünün yeterince açılıp kapanamaması nedeniyle kulaktaki hava basıncının dengelenememesi durumu) tanısı bulunan Yeliz Kılıçer'in, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından yapılan "östaki balon tuboplasti" ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeydoğlu, kronik östaki tüpü disfonksiyonunun hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.

Balon tuboplasti yönteminin günümüzde etkili tedavi seçenekleri arasında bulunduğunu belirten Zeydoğlu, "Bu cerrahi teknik Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanıyor. Kurtalan Devlet Hastanesi'nde bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece bölgemizde yaşayan hastalar, ileri düzey kulak cerrahisi hizmetlerine kendi ilçelerinde ulaşma imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.