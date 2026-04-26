Haberler

Siirt'te koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde koyun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kamyonet devrilirken, otomobil tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

