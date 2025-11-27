Haberler

Siirt'te Kayıp Olarak İlan Edilen Genç, Kendini Kaçırılmış Gibi Gösterip Fidye İstedi

Siirt'te Kayıp Olarak İlan Edilen Genç, Kendini Kaçırılmış Gibi Gösterip Fidye İstedi
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 29 yaşındaki İ.E. evden ayrıldıktan sonra ailesinden fidye talep etti. Aile durumdan şüphelenerek polise başvurdu, yapılan operasyonla İ.E.'nin sahte kaçırılma planı ortaya çıkarıldı.

SİİRT'te, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İ.E. (29) adlı erkek, kendisini kaçırılmış gibi gösterip mesaj gönderdiği ailesinden 8 cumhuriyet altını fidye istedi. Olay, polis operasyonuyla ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım'da, Kurtalan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde yaşayan İ.E., evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi, Kurtalan Emniyet Müdürlüğü'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aileye, bir süre sonra İ.E.'nin telefonundan, 'Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin' mesajı geldi. Mesajda, altınların Yenidoğan Mahallesi'ndeki harabe eve bırakılması da istendi.

Aile, durumu polise bildirdi. Mesajları ve hattı teknik incelemeye alan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanından alınan imitasyon 8 cumhuriyet altınını aileye verdi. Aile, altınları belirtilen adrese bırakırken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Altınları almaya gelen şüpheli yakalandı. Şüphelinin İ.E. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen İ.E.'nin ifadesinde, "Borçlarım vardı, mecbur kaldım" diyerek suçunu itiraf ettiği bildirildi. Şüpheli hakkında 'Suç uydurma' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından işlem başlatıldı.

