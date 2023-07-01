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Siirt'te kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu

Siirt'te kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu. Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanındaki Yakıttepe köyünde yaşayan zihinsel engelli S.T'den (33) haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arazide arama tarama faaliyeti başlattı. S.T, arama sonucu köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki alanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen S.T, ailesine teslim edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.

Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanındaki Yakıttepe köyünde yaşayan zihinsel engelli S.T'den (33) haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arazide arama tarama faaliyeti başlattı.

S.T, arama sonucu köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki alanda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen S.T, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Kurtalan Jandarma Siirt Güncel Haberler

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