Siirt'te kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Siirt'te at üstünde giden Abdullah K, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ekipler tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye sevk edildi.
Merkeze bağlı Deyr mevkisinde at üstünde giden Abdullah K, dengesini kaybedip kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Abdullah K, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz