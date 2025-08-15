Siirt'te Kavga: 1 Yaralı

SİİRT'te iki grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında sopayla vurulan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavga cep telefonuyla görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.