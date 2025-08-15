Siirt'te Kavga: 1 Yaralı

Siirt'te Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te iki grup arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

SİİRT'te iki grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında sopayla vurulan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavga cep telefonuyla görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı

Yasak aşkı ile kocasını katleden kadın hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.