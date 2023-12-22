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Siirt'te kardan dolayı kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan köy minibüsü ve sivil araç, İl Özel İdaresi ekipler tarafından kurtarıldı. Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmasını ve araçlarında zincirlerin bulundurması uyarısında bulundu.

Siirt'te kardan dolayı kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan köy minibüsü ve sivil araç, İl Özel İdaresi ekipler tarafından kurtarıldı.

Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ilçenin Geçittepe mevkiinde yolda mahsur kalan bir yolcu minibüsü ile bir sivil aracı kurtararak yolu ulaşıma açtı.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Gecittepe grup köy yolunda çalışmaların devam ettiğini, yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmasını ve araçlarında zincirlerin bulundurması uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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