Siirt'te karda mahsur kalan 8 araç kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan biri ambulans 8 araç, ekiplerce kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle ilçenin Geçittepe ve Çemikare mevkilerinde araçlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada biri ambulans 8 araç, içindeki vatandaşlarla güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Öte yandan Şirvan, Kurtalan ve Eruh ilçelerinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi, menfez tıkandı.

Ekiplerin çalışmasıyla yollar ulaşıma açıldı.