Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle devrilen yolcu minibüsünde 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SİİRT'in Baykan ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgede devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesine bağlı İkizler köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
