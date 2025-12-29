Haberler

Siirt'te eğitime kar engeli

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumları yarın eğitime ara verildi. Ayrıca, bazı kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca, olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte motosikletli kuryeler dahil her türlü motosikletin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

