Haberler

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan öğrencileri taşıyan minibüs, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan içinde öğrencilerin olduğu minibüs kurtarıldı.

Öğrencileri taşıyan 21 LC 822 plakalı minibüs, kar ve tipi nedeniyle ilçesine bağlı Elmadalı ve Yamaçlı köyleri arasındaki yolda mahsur kalınca yetkililerden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.???????

Yolu temizleyen ekipler, mahsur kalan minibüsün güvenli bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
