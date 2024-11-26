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Siirt'te Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Siirt'te Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
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Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır ve kamyonet, ekipler tarafından güvenli bölgelere ulaştırıldı. Olayla ilgili detaylar valilik tarafından açıklandı.

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır ve kamyonet, ekipler tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nallıkaya ile Cevizlik köyleri arasında hayvan taşıyan ve kış lastiği olmayan bir kamyonet, akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yoldan çıktı.

Eruh-Şırnak kara yolunda da kış lastiği bulunmayan bir tır mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgelere Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Mahsur kalan araçlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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