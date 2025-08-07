Siirt'te Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Atabağı beldesi mevkisinde devrildi.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
