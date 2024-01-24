Siirt'te Kalp Yetmezliği Tanısı Konulan Bebek Konya'ya Sevk Edildi

Kentte 40 gün önce dünyaya gelen M.H. adlı bebeğin yapılan kontrolünde kalp yetmezliği tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Talep üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Siirt'e ambulans uçak gönderildi. Siirt Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne nakledilip, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel