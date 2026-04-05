Siirt'te kaldırım çöktü; yol trafiğe kapatıldı

SİİRT'te altı boşalan kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki Siirt Belediyesi Kadınlar Yüzme Havuzu önünde meydana geldi. Kaldırımın büyük bir gürültüyle çöktüğünü fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kaldırımın altındaki toprağın boşalması sonucu çökmenin meydana geldiği belirlendi. Trafik ekipleri, olası bir kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Kaldırımın onarılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

