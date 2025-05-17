Siirt'te Kaçak Keklik Avlayan Bireye 63 Bin TL Ceza

Siirt'te Kaçak Keklik Avlayan Bireye 63 Bin TL Ceza
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Siirt'te gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak kınalı keklik avlayan bir kişi 63 bin 91 TL para cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen keklikler rehabilitasyondan sonra doğal yaşam alanlarına salınırken, avda kullanılan tuzaklar imha edildi.

SİİRT'te, kaçak keklik avladığı belirlenen kişiye 63 bin 91 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Av Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, canlı olarak kınalı keklik avladığı belirlenen bir kişiye 63 bin 91 TL para cezası kesildi. Ele geçirilen 3 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı. Kaçak avda kullanılan tuzak ve kafes aparatları ise yakılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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