Siirt'te jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

Siirt'te jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ziyaret ettikleri köy okulunda öğrencilere balon dağıttı, eğitimli köpeklerle gösteri düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesi Bölüktepe İlkokulu'nda öğrenciler için etkinlik hazırladı.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen okul bahçesinde stant kuran ekipler, çocuklara akran zorbalığı, siber tehditlerden korunma, çevre, doğa ve hayvan sevgisi ile trafik kurallarını anlattı.

Jandarma ekipleri, bomba arama köpeğiyle öğrenciler için gösteri düzenledi.

Etkinlik, öğrencilerin 23 Nisan gösterilerinin ardından sona erdi.

Öğretmenlerden Kudret Uluışık, AA muhabirine, jandarma ekipleriyle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrencilere yönelik bilgilendirmelerin de yapıldığını anlatan Uluışık, "Dünden hazırlıklara başladık, sınıfları süsledik, çocuklara balon dağıttık. Jandarma ekipleriyle beraber yaptığımız etkinlik çok güzel geçti." dedi.

Öğretmenlerden Hatice Turan da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Coşku içinde geçen etkinlikte çocuklarımız çok sevindi. 23 Nisan öncesi hem trafikle ilgili eğitim verildi hem de kutlama yapıldı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Didem Yiğit ve Zeynep Uluışık da etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.