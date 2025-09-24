Haberler

Siirt'te Jandarma Astsubay Hayatını Kaybetti

Siirt'te Jandarma Astsubay Hayatını Kaybetti
Siirt'in Baykan ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Tahsin Güllü, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güllü için cenaze töreni düzenlendi.

SİİRT'te karakol komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Tahsin Güllü, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Baykan ilçesinde, Kasımlı Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Tahsin Güllü, 21 Eylül'de kalp rahatsızlığı nedeniyle Baykan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Güllü, ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Güllü, bugün kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Güllü için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende Güllü'nün Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, dualar edildi. Törene Güllü'nün annesi, eşi ve çocukları ile Vali Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve silah arkadaşları katıldı. Güllü'nün cenazesi, törenin ardından Batman'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
