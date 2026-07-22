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Evinin önündeki istinat duvarından düşüp, ağır yaralandı

Evinin önündeki istinat duvarından düşüp, ağır yaralandı
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Siirt'in Eruh ilçesinde yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen Bedrettin Aydın (70), yakınları tarafından 2 saat sonra bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

SİİRT'in Eruh ilçesinde yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen Bedrettin Aydın (70), yakınları tarafından 2 saat sonra bilinci kapalı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Olay, gece saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Yediyaprak köyünde meydana geldi. Bedrettin Aydın, henüz bilinmeyen nedenle evinin önündeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Düşmenin etkisiyle bilincini kaybeden Aydın'dan haber alamayan yakınları, yaklaşık 2 saat sonra dışarı çıktıklarında onu yerde bilinci kapalı halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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