İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Siirt Genç İHH Başkanı Selim Özmazı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail ile ABD'nin bölgede yıllardır uyguladığı politikalara karşı olduklarını ifade eden Özmazı, şunları kaydetti:

"Bölge halklarının iradesini yok sayan, sınırları kanla yeniden çizmeyi hedefleyen hiçbir askeri girişimi, işgali ya da saldırıyı kabul etmiyoruz. 18 yılı aşkın süredir Gazze'ye uygulanan abluka bugüne dek defalarca hem karadan hem denizden kırılmaya çalışıldı. Her seferinde de işgal rejiminin hukuksuz müdahalelerine maruz kaldı ama bizler sivil yapılanmalar olarak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle Gazze'deki ablukayı kırmak ve mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu Nisan'da 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo, sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil etmektedir. Siyonist kuşatmalara karşı limanlardan yükselen bu irade, işgalin ördüğü duvarları yıkacak en büyük güçtür."