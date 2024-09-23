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Siirt'te Işık Hadisesi Bulutlar Nedeniyle İzlenemedi

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Siirt'in Tillo ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Işık Hadisesi', bu yıl havanın bulutlu olması sebebiyle izlenemedi. Programa katılan binlerce kişi, manevi duygularla dolu anlar yaşadı.

Siirt'te 'Işık Hadisesi' bulut nedeniyle gerçekleşmedi

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretlerinin yaptırdığı ışık düzeneğiyle her yıl ekinokslarda, 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde doğan güneşin ilk ışıkları İsmail Fakirullah Hazretlerinin başucunu aydınlatması hadisesi, havanın bulutlu olması nedeniyle izlenemedi.

Siirt Valiliği tarafından düzenlenen programda sabah namazında vatandaşlar ilçede bir araya geldi. Saat 06.25 sularında ilçe meydanında yapılması planlanan program, havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi Tillo'da buluştu. Programda İbrahim Hakkı Hazretlerinin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izlenerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Manevi duygular yaşadığını belirten Semanur Aktaş; "Üniversite okuyorum. Bu etkinliği izlemek için geldik. Çok güzel bir atmosfer. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelsin" dedi.

Işık hadisesini görmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Mahsun Aydın; "İstanbul'da oturuyorum. Bu hadiseyi görmek için eşim ve kızımla beraber buraya geldik. Kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler herkes gelmiş. Her sene 21 Mart ve 23 Eylülde olması çok güzel. Bunun bütün Türkiye halkının gelip görmesi gerekir. Büyük İslam alimlerinin nasıl yetiştiğini ve Allah'ın yardımıyla nelere muktedir olduklarını gelip görmeleri elzemdir ve şarttır" şeklinde konuştu.

Etkinliğe 22. dönem TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt'li ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Siirt'te Işık Hadisesi Bulutlar Nedeniyle İzlenemedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel

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