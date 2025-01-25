Siirt'te İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Siirt'te Yeni Mahalle'deki bir inşaatta düşen 41 yaşındaki işçi Mahsun Yıldız, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Yıldız, tedavi altına alındı.
Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'de bir inşaatta çalışan Mahsun Yıldız (41) dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yıldız, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan Yıldız, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel