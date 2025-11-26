Haberler

İki grup arasında kavga çıktı! Birbirilerine acımadan vurdular
Güncelleme:
Siirt'te iki grup arasında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen kavga sırasında 3 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Siirt'te iki grup arasında kavga çıktı. Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1750'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

BİRBİRİLERİNE ACIMADAN VURDULAR

Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



