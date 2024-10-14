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Siirt'te Heyelan Baraj Gölünde Su Seviyesini Yükseltti, Araç Suya Kapıldı

Siirt'te Heyelan Baraj Gölünde Su Seviyesini Yükseltti, Araç Suya Kapıldı
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Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı yakınlarında meydana gelen heyelan, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü'nde su seviyesinin aniden yükselmesine neden oldu. Balık tutan bir grup, park halindeki araçlarının suya sürüklendiğini panikle izledi.

SİİRT'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana gelen heyelan, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü'nde su seviyesinin aniden yükselmesine yol açtı. Oluşan dalgalar, göl kenarında park halindeki bir hafif ticari aracı suya sürüklerken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 12 Ekim akşamı merkeze bağlı Zorkaya köyü yakınında meydana geldi. Ömer Akyüzlü ve 3 arkadaşı, balık avlamak amacıyla 34 UAS 20 plakalı hafif ticari araçla bölgeye gitti. Akyüzlü, aracını su kenarına park ettikten sonra balık tutmaya başladı. Bu sırada dağın yamacında heyelan oluştu. Toprak ve kaya parçaları baraj gölüne düşüp suyun seviyesini yükseltti. Oluşan dalgalar kıyıya vururken; Ömer Akyüzlü ve arkadaşları, suya kapılmamak için panikle kaçtı ancak park halindeki araç akıntıya kapıldı. Aracın kısa sürede kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Akyüzlü ve arkadaşlarının kaçışı ve hızla yükselen suyun aracı sürüklediği görülüyor.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Cihan Aksoy, bölgede incelemede bulundu. Aracın çıkarılması için bölgede İHH İnsani Yardım Vakfı'nın dalgıç ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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