Siirt'te havuza düşen çocuk hayatını kaybetti

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Siirt'in Kurtalan ilçesinde havuza düşen 3 yaşındaki erkek çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Akdem köyündeki evinin bahçesinde oynayan M.S.S, havuza düştü. Durumu fark eden aile bireyleri çocuğu havuzdan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Batman'daki özel bir hastaneye sevk edilen çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
