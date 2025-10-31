Siirt'te Hamile Kadın ve Amcasının Cenazeleri Defnedildi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı'nın öldürdüğü 3 aylık hamile eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
DEFNEDİLDİLER
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı'nın tabanca ile ateş ederek öldürdüğü 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'nın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, ilçeye bağlı Konakpınar köyüne getirildi. Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.
Akif ÖZALP/SİİRT,
