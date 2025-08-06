Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı
Siirt'in Eruh ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Murat G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Kekliktepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel