Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı

Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı
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Siirt'in Eruh ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Murat G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Kekliktepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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