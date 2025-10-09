Haberler

Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Mehmet Y'nin (37) kullandığı 26 AAE 730 plakalı hafif ticari araç, Veyselkarani beldesinin Çaykaya köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Büşra Y. (32), S.Y. (4) ve O.Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
