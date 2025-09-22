Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı

Haberler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yangın ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine müdahale etti.

Kurtalan-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde Tuncay Y. idaresindeki 06 DID 602 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçtan Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
