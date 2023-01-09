SİİRT'TE 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI CEP TELEFONU KAMERASINDA Güncel Haberler SİİRT'te B.Ç. ile gürültü nedeniyle uyardığı grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. SİİRT'te B.Ç. ile gürültü nedeniyle uyardığı grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde meydana geldi. B.Ç ile evinin önünde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga Güncel Haberler

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